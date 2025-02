Ha destato decisamente scalpore quanto avvenuto questa sera al Via del Mare: come se non bastasse la decisione da parte dell'arbitro Kevin Bonacina di assegnare un rigore alquanto generoso all'Udinese, risultato poi decisivo per la vittoria sul Lecce, a prendersi la ribalta al contrario è Lorenzo Lucca, che litiga furiosamente per i compagni per battere il penalty negandolo al rigorista designato Florian Thauvin, lo segna senza essere festeggiato dai compagni e viene sostituito dopo tre minuti dal tecnico bianconero Kosta Runjaic.

Lo stesso Runjaic, intervistato da DAZN, ha spiegato cosa è successo: "Thauvin è il primo rigorista. Ho visto una discussione troppo lunga e Lucca ha preso una decisione da solo: per questo ho scelto di toglierlo. Ha segnato un rigore bellissimo e siamo felici. Questa è la cosa più importante. Non penso che sia la prima volta che due calciatori litighino per un rigore. Il mio punto di vista è che bisogna sistemarsi internamente. Avremo tempo durante la settimana, ne parleremo. È stato un momento e io ho preso una decisione. Non mi piace chi non rispetta le regole: non c’è una grande storia dietro“.