L'Atalanta fatica ancora a ingranare la marcia giusta, e in vista della partita contro il Milan il tecnico orobico Ivan Juric prova a fornire la sua spiegazione: "Io vedo una squadra che ha creato tanto, ma che non è riusciti a concretizzare il lavoro fatto. Avremmo otto punti in più se i nostri attaccanti fossero stati in una forma migliore. Bisogna analizzare la situazione con chiarezza: abbiamo avuto tanti infortuni, poi c'è stata la vicenda Ademola Lookman e tanti giocatori possono migliorare, come Nikola Krstovic che sta crescendo in allenamento e tocca molti palloni. Stiamo ancora pagando l'estate, andando avanti vedremo sempre più risultati da tutti, da Scamacca a Lookman. Ho la fortuna di avere cambi che possono incidere. Lookman? Lo vedo molto dentro la squadra, gli manca soltanto il gol".