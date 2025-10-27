Fabio Caressa, nel corso di 'Sky Calcio Club', ha voluto fornire una sua interpretazione del perché il VAR Valerio Marini non è intervenuto in occasione del rigore assegnato sabato al Napoli: "Ho una mia teoria. Per quello che è successo domenica scorsa, ci sarà stata una riunione con toni forti degli arbitri con Gianluca Rocchi particolarmente arrabbiato perché non si devono dare più rigorini e il VAR non deve intervenire. E questo richiamo è stato preso alla lettera: non è intervenuto qui come non è intervenuto a Bologna o altrove. Qui il caso è diverso perché se è vero che glielo ha detto l'assistente non è decisione di campo e quindi devi andare al VAR perché la decisione finale sia la sua in base a quello che ha visto".