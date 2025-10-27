Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Lele Adani ha lanciato una riflessione a proposito del Napoli dopo la vittoria contro l'Inter: "Il Napoli ha giocato senza il suo miglior difensore cioé Amir Rrhamani, il suo miglior centrocampista che è Stanislav Lobotka, il miglior attaccante Romelu Lukaku e il suo sostituto Rasmus Hojlund. E durante la partita si fa male il miglior giocatore della rosa, Kevin de Bruyne. Tutto questo contro una squadra che per nove undicesimi ha fatto la finale di Champions League cinque mesi fa, dove mancava Marcus Thuram che non è il miglior attaccante della squadra e con Manuel Akanji al posto di Benjamin Pavard. L'Inter veniva da sette vittorie di fila e il Napoli veniva dalla batosta di Eindhoven, quindi Conte ha fatto una lezione universitaria di motivazione, di lettura, di gestione della pressione e di strategia. C'erano in campo la squadra più forte del campionato e una in grandissima difficoltà nel momento. Ha fatto una masterclass, senza se e senza ma".

Il suo discorso si sposta poi sull'Inter: "Una settimana fa ha vinto a Roma una partita difficilissima, in Champions le ha vinte tutte; quella nerazzurra è la squadra più forte del campionato. Poi può sbagliare come è successo a Torino o contro l'Udinese, c'è un nuovo corso che secondo me ha preso una nuova strada. Mi piace molto Cristian Chivu per come parla e come pensa, ma ci sono giocatori che stanno insieme da tanto tempo, ma ogni tanto cadono e se sbagliano lo fanno di brutto".