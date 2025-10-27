Come si temeva già da subito, non sono buone le notizie che arrivano ad Antonio Conte circa le condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, "in seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" si legge sul sito ufficiale del club partenopeo. Prevedibile pertanto un lungo stop per l'ex City.