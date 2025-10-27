Tornando sulla spinosa vicenda di Napoli-Inter e sulla gestione della squadra arbitrale, Il Mattino si sbilancia in un confronto tra le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la partita di San Siro della scorsa stagione e quelle di Beppe Marotta al termine di quella del Maradona sabato scorso, chiedendosi come mai il presidente dei nerazzurri, da consigliere federale, sia intervenuto per "dare consigli al sistema in pubblico". E in tal senso Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a "fare i suoi passi nel Palazzo ma a fari spenti".

Già nella notte in un giro di telefonate è emersa, da parte del designatore Gianluca Rocchi e del presidente AIA Antonio Zappia, una sonora bocciatura nei confronti della squadra arbitrale e tutti i protagonisti in negativo verranno fermati, chi più chi meno. A questo si aggiungerebbe l'attesa del giudice sportivo per capire "se qualcuno tra arbitri e ispettori federali ha annotato nelle relazioni le proteste nerazzurre nell’intervallo ma anche alla fine della partita. Perché non è escluso che possa scattare una punizione anche per Marotta".