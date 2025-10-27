Il Napoli sconfigge per 3-1 l’Inter e ritrova la vetta della Serie A, insieme alla Roma. Per i bookmaker proprio le due protagoniste dell’ultimo scontro diretto – come l’anno scorso – sono le favorite per lo scudetto: su Snai si gioca a 3 sia il successo degli uomini di Antonio Conte che di quelli di Cristian Chivu, seguiti dal Milan, fermato a sorpresa dal Pisa in casa, ora offerto a 3,40 su 888sport.it, quota salita rispetto al 3 della scorsa settimana. Nonostante la vetta, i bookie danno poco credito alla Roma, data ancora a 10, mentre crolla a 25 la rimonta della Juventus, ormai senza successi dal 13 settembre scorso.