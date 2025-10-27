La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di ieri: bocciati Mariani e Bindoni dopo quanto accaduto in Napoli-Inter. I vertici Aia non hanno dubbi: sul contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan hanno sbagliato e l'errore è stato gravissimo. Sbaglia l'assistente a suggerire il rigore e sbaglia l'arbitro ad avallare dopo 8 secondi. E il Var? Marini fa il check, lo completa e lascia la decisione da campo: è il meno responsabile di tutti ma in assoluto è un rigore che non va mai dato.

Adesso per arbitro e assistente è previsto il solito iter "punitivo", quindi un po' di... panchina. Anche Marini al Var forse avrebbe dovuto far considerare meglio all’arbitro qualcosa che in fondo non aveva visto o aveva visto male. E nel corso della gara, poi, era più da ammonizione il contatto fra Gilmour e Calhanoglu rispetto al contatto (precedente di un secondo) fra Di Lorenzo e Dimarco, col capitano del Napoli poi colpito dalla sanzione (giallo).

Non è fortunato Mariani quando incrocia l'Inter: ancora vivo nella memoria dei nerazzurri il contatto Dumfries-Alex Sandro del 2021 che portò al rigore dell'1-1 juventino allo scadere dopo revisione al monitor. E un anno fa, il 10 novembre 2024, fu protagonista del Napoli-Inter dei "retropensieri" di Conte.

