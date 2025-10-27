Anche Ciro Ferrara ritiene che il carico di tre sconfitte in otto partite e i sette gol subiti tra Juve e Napoli non incideranno sulla corsa Scudetto dell'Inter. Così l'ex difensore di Juventus e Napoli parla negli studi di DAZN: "La maggior parte dei gol subiti dall'Inter è arrivata in due partite, quelle contro Juventus e Napoli. Poi ha fatto una serie di partite consecutive tra campionato e Coppa subendo solo due reti. Non si incontrato sempre Juve e Napoli… Il distacco non è enorme, mentre quando la Juventus riuscì a vincere lo Scudetto con tre sconfitte nelle prime otto gare c'erano molti più punti di distacco.

Cosa non ha funzionato col Napoli? "Credo che David Neres abbia creato molti fastidi alla difesa, creando molti spazi per gli inserimenti di André Anguissa e Scott McTominay. Poi c'è stato ovviamente qualche errore della difesa".