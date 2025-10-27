Nel week-end appena trascorso, sono scese in campo sei squadre del Settore giovanile dell'Inter. Tutti match vincenti per i nerazzurri nelle rispettive partite, a eccezione dell'Under 15, reduci da un pareggio per 4-4 contro la Real Crescenzago. Ancora una vittoria per l'Under 20 di Carbone che trova ancora continuità di risultati anche con la Cremonese. Ecco il quadro completo con i risultati e i marcatori:

UNDER 20 Campionato, 9ª giornata:

Cremonese-INTER 1-2

Reti: 28' Kukulis, 80' autogol Zilio

UNDER 18 Campionato, 8ª giornata:

INTER-Cesena 3-2

Reti: 9' Carrara, 57' D'Agostino, 67' Grisoni Fasana

UNDER 17 Campionato 8ª giornata:

INTER-Atalanta 2-0

Reti: 62' Dade, 64' Matarrese

UNDER 17 FEMMINILE Campionato maschile U15:

INTER- Real Crescenzago 4-4

Reti: 22' pt Gavazzeni, 28' pt autogol, 23' st Manca, 32' st Nuzzi

UNDER 16 Amichevole:

INTER-Pergolettese 1-0

Rete: 7' rig. Vanacore

UNDER 15 FEMMINILE Campionato maschile U14:

INTER- Real Crescenzago 6-0

Reti: 22' pt Rizzotto, 26' pt Della Morte, 1' st Mariani, 16' st Della Morte, 20' e 30' st Loda