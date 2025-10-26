Al 21esimo tentativo, Joaquin Correa riesce finalmente a rompere l'incantesimo. L'ex giocatore dell'Inter ha trovato infatti i suoi primi gol con la maglia del Botafogo, club dove è approdato dopo la sua infelice esperienza nerazzurra. E come sua consuetudine, non si accontenta di una sola rete, ma rifila una doppietta al Santos che però non è sufficiente al Glorioso per ottenere la vittoria perché prima Joao Victor poi Alvaro Barreal riescono a pareggiare entrambe le marcature del Tucu per il 2-2 finale.