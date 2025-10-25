L'Inter cade in modo pesante per 3-1 al Maradona di Napoli. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i campioni d'Italia, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 20:09
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print