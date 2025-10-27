Stefano Sorrentino, opinionista della 'Domenica Sportiva', non vede tutto grigio per l'Inter dopo la sconfitta di Napoli. Nel corso del suo intervento, l'ex portiere ha concesso qualche alibi alla squadra di Cristian Chivu: "L'Inter ha preso undici gol ma sette in due partite, quindi per il resto è in media. Come ha detto Lele Adani quando cade l'Inter lo fa pesantemente, però è chiaro dopo sette vittorie di fila ci può stare un momento di appannamento, una serata storta. E vanno poi fatti i complimenti al Napoli, che ha strameritato".