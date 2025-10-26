Moise Kean, protagonista del pareggio in extremis della Fiorentina con il Bologna grazie al rigore del 2-2, ha analizzato così la gara ai microfoni di DAZN:

“A spostare la stagione possiamo essere solo noi: adesso proveremo a lavorare per fare meglio. Siamo un ottimo gruppo e possiamo fare belle cose”.

Sul rigore trasformato al 94’, Kean ha spiegato di non aver accusato la pressione:

“Il rigore non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho cercato di essere positivo”.

Un pensiero finale per ambiente e tifosi:

“Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto. Ora dobbiamo restare positivi in vista della partita di Milano contro l’Inter”.