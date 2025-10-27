A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo dopo le partite dell'ultima giornata di campionato, è stato squalificato per un turno di campionato lo svedese del Bologna Emil Holm, espulso nel corso della gara contro la Fiorentina. Entrano in diffida invece Gaspar del Lecce, Josh Doig del Sassuolo, Teun Koopmeiners della Juventus e Adam Obert del Cagliari. Prima sanzione per l'interista Alessandro Bastoni.

Tra le sanzioni economiche, spicca una multa di 8mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"

Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 13:00
Autore: Christian Liotta
