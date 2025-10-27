Dopo il verdetto degli esami di Kevin De Bruyne, arrivano risposte anche in merito alle condizioni dell'altro infortunato di Napoli-Inter, ovvero Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano che "hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima" si legge nel comunicato diramato dal club di Viale della Liberazione. Secondo Sky Sport le tempistiche di recupero sono quantificabili in circa un mese.