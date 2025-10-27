La juventinità non è bastata a Igor Tudor che dopo la vittoria contro l'Inter è precipitato in un tunnel di sciagure dal quale non è riuscito ad emergere. Fatale il mese post-derby d'Italia per l'allenatore croato che ha perso le redini e la bussola della sua Juventus, uscita sconfitta ieri anche dall'Olimpico per mano della Lazio. Un ko che non ha dato più scampo all'ex calciatore bianconero, arrivato a salvare il naufragio post-Thiago Motta e finito ad incappare nella stessa tempesta solo dopo qualche mese. È Sky Sport a rendere nota la decisione del club torinese di esonerare Tudor, si attende l'ufficialità che mette nero su bianco la separazione.