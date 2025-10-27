DAZN anticipa un contenuto del ‘BordoCam’ dedicato a Napoli-Inter, che sarà a disposizione degli utenti a partire da martedì. Rivelando qual è stata la scintilla che ha fatto scoppiare l’alterco che ha visto in cima ai protagonisti Antonio Conte e Lautaro Martinez: nasce tutto da un contrasto che ha visto protagonisti David Neres e Denzel Dumfries, con Conte che invita l’olandese a stare in piedi con un sorriso sardonico. Dumfries non ci sta e lo manda a quel paese, e da lì cominciano a dirsene di ogni con Conte che chiede rispetto nei suoi confronti.

La palla poi esce nella zona della panchina di Conte e diventa inevitabile il confronto con il giocatore nerazzurro: da lì in poi, la situazione finisce col degenerare.