Tra i nomi avanzati per la successione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus c'è anche quello dell'ex CT azzurro ed ex tecnico dell'Inter Roberto Mancini. Nome che però non scalda l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli che anzi ai microfoni di Tutto Mercato Web si oppone all'idea a causa degli strascichi del passato: "Chi non mi piacerebbe perché ha sempre avuto atteggiamenti non positivi nei confronti della Juventus è Mancini. Facendo una scrematura, penso la sua figura sia quella più rilevante, al di là delle mie esitazioni, è una buona idea. Non è mai stato cortese con la Juventus, il suo mestiere lo sa fare, ma non dimentico".