Manuel Iori presenta così il match di domani contro l’Inter U23. L’allenatore del Cittadella riconosce il valore dell’avversario:
“Arrivano da sette risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie. È una squadra piena di qualità, con giocatori di talento e giovani già pronti per fare la differenza”.

Per questo, spiega Iori, servirà una partita di grande maturità:
“L’aspetto mentale sarà determinante. Dovremo mettere intensità sin dall’inizio, restare stretti tra i reparti e difendere con grande attenzione”.

Non solo contenimento, però: “Dovremo essere bravi anche a ripartire quando se ne presenterà l’occasione. Contro squadre del genere non puoi permetterti distrazioni”.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 23:29
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
