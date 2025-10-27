Gianluigi Buffon 'vota' Luciano Spalletti per la panchina della Juve, da qualche ora senza padrone dopo l'esonero di Igor Tudor. "Per lui sarebbe una scelta professionale più che giusta, è un uomo di calcio, di campo, una grandissima persona e un grandissimo allenatore. E' l'uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza, carisma e autorevolezza. È la persona giusta per piazze ambiziose", ha detto l'ex portiere bianconero, alla cerimonia conclusiva del Centenario del Corriere dello Sport. Prima di mandare un messaggio a Tudor: "Il più grande dispiacere va a lui, compagno eccezionale".