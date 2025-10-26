Momenti di preoccupazione in casa Sassuolo per le condizioni di Domenico Berardi, costretto a lasciare il campo durante la gara contro la Roma dopo un duro scontro di gioco con Bryan Cristante. Come riportato da DAZN, l’attaccante neroverde ha accusato giramenti di testa nelle fasi successive all’impatto ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti di rito.

Le prime sensazioni filtrate dall’ambiente sono comunque rassicuranti: il problema non sembrerebbe di natura grave. Maggiori certezze sono attese nelle prossime ore, quando arriveranno gli esiti completi dei controlli.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 19:50
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print