Antonio Nocerino, ex centrocampista di Milan, Juventus e Palermo, si racconta alla Gazzetta dello Sport parlando di tanti aneddoti relativi alla sua carriera ma anche dei suoi rimpianti principali da calciatore: "Ne ho tre: aver fatto parecchia panchina a Euro 2012, non aver giocato nel Napoli e aver perso la finale di Coppa Italia col Palermo, nel 2011. Vincere lì ha un sapore diverso", dichiara Nocerino in riferimento alla finale di Roma persa contro l'Inter di Leonardo.