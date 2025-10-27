Antonio Nocerino, ex centrocampista di Milan, Juventus e Palermo, si racconta alla Gazzetta dello Sport parlando di tanti aneddoti relativi alla sua carriera ma anche dei suoi rimpianti principali da calciatore: "Ne ho tre: aver fatto parecchia panchina a Euro 2012, non aver giocato nel Napoli e aver perso la finale di Coppa Italia col Palermo, nel 2011. Vincere lì ha un sapore diverso", dichiara Nocerino in riferimento alla finale di Roma persa contro l'Inter di Leonardo

Sezione: News / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 16:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print