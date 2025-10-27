Non è ancora mai finito il match di sabato scorso tra Napoli e Inter. Gli strascichi del 3-1 del Maradona continuano a risuonare nei salotti calcistici. Mauro Bergonzi, ieri sera, alla Domenica Sportiva ha definito il comportamento di Giovanni Di Lorenzo, in occasione del calcio di rigore concesso agli azzurri, "antisportivo". Parole che non sono piaciute alla società partenopea che ha addirittura apostrofato l'ex fischietto attraverso un comunicato ufficiale.
"La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano" si legge nella nota diramata dai campioni d'Italia. Pensiero al quale si è accodato l'agente del capitano del Napoli, Mario Giuffredi che ha annunciato di valutare un'eventuale azione legale contro Bergonzi.
"Bergonzi dice cose gravi" ha detto Giuffredi che poi ha aggiunte: "Finché vuole giudicare se è rigore o no va bene, è una valutazione tecnica arbitrale e a me sta bene. Non mi sta bene quando in una tv pubblica e pagata da noi e che quindi dovrebbe portarlo a pensare di più a ciò che dice, non sia corretto e dica queste cose. Non conosce evidentemente la storia del mio assistito che prima dell'espulsione contro il Manchester City vantava 12 anni di carriera senza alcun cartellino rosso".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:34 Inter contro la Fiorentina per il rilancio: quota bassa per la vittoria. Si prevede match da Over
- 18:20 videoA Nerazzurri story, le 300 volte di Barella e le 200 volte di Dimarco: l'Inter li celebra sui social
- 18:05 Sky - Thuram vicino al ritorno in gruppo: la possibile data. Per Mkhitaryan rientro a fine novembre
- 17:51 Fontana: "Il Napoli ha meritato di vincere con l'Inter. Limitare tutto al rigore è riduttivo"
- 17:37 Il Comitato Sì Meazza contro il rogito per San Siro. Mandata diffida ai notai: "Tribuna ovest inalienabile"
- 17:22 Rodriguez crede nel Milan e in Allegri: "Possibilità scudetto? Lo spero. Hanno un grande mister"
- 17:08 Napoli-Inter match più visto del weekend. Un milione e mezzo di spettatori su DAZN per la sfida del Maradona
- 16:54 Petrucci: "VAR, sto con Marotta". Poi punge Conte? "Le ripicche, dire io ho fatto questo... Chi tace non sbaglia"
- 16:39 Sorrentino: "Vero, l'Inter cade pesantemente. Ma dopo sette vittorie una serata storta ci sta"
- 16:24 Napoli-Inter, l'ex arbitro Bergonzi definisce "antisportivo" Di Lorenzo. Dura presa di posizione del club e di Giuffredi
- 16:10 Nocerino: "La finale di Coppa Italia persa contro l'Inter tra i miei più grandi rimpianti"
- 15:55 Malagò sul nuovo San Siro: "Il mondo va in quella direzione. Chi è contrario vada a Madrid o negli USA"
- 15:41 Il Kairat Almaty si conferma campione del Kazakistan. Urazbakhtin: "Per noi un evento storico"
- 15:28 Dopo-Tudor alla Juve, Cobolli Gigli dice no a Mancini: "Mai cortese coi bianconeri, io non dimentico"
- 15:14 Atalanta, Juric: "Stiamo ancora pagando l'estate, tra gli infortuni e la vicenda di Lookman"
- 14:59 Trevisani: "Ad ogni episodio negativo l'Inter va in tilt, non capisco il motivo. Concordo con Chivu"
- 14:46 Bookies - Scudetto per due: il Napoli aggancia l'Inter. Caduta libera per la Juventus
- 14:32 Matri: "Molto belle le parole di Chivu. Il suo atteggiamento è da prendere come esempio"
- 14:19 GdS - Mkhitaryan fuori almeno un mese: salterà il derby e la sfida di Champions con l'Atletico Madrid
- 14:03 Allegri: "Ci vuole più serenità con gli arbitri e accettare i loro errori". Poi risponde a Conte
- 13:49 Ranocchia svela: "Il match di boxe Lautaro-Conte ad Appiano? I guantoni li avevo portati io"
- 13:35 Arrecati gli ennesimi torti, trovato l'unico colpevole: di nome, fa sempre DANIELE!
- 13:20 Vieri sicuro: "Inter da Scudetto anche con tre sconfitte in otto gare. Gioca il calcio più bello"
- 13:15 Non solo KDB, si ferma anche Mkhitaryan: risentimento muscolare della coscia sinistra per l'armeno
- 13:10 Niente respiri di sollievo per Conte: il Napoli perde De Bruyne. Lesione di alto grado per il belga
- 13:00 Giudice Sportivo - Un turno di squalifica per Holm. Bottiglie contro i tifosi dell'Inter, multa al Napoli
- 12:50 UFFICIALE - Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Contro l'Udinese panchina a Brambilla
- 12:38 Adani: "Contro l'Inter masterclass di Conte. Chivu mi piace, ma i nerazzurri quando sbagliano lo fanno di brutto"
- 12:24 Sky - Derby d'Italia ultima gioia di Tudor. La Juventus lo esonera: si attende solo l'ufficialità
- 12:10 Serie A, designati gli arbitri della 9a giornata: Sozza dirigerà Inter-Fiorentina, Ghersini al VAR
- 12:00 Il "rigore" INVENTATO e l'uscita a VUOTO di CONTE: CHIVU dà una LEZIONE a tutti! PAURA per MIKI...
- 11:58 Ferrara: "Sette gol subiti in due partite? L'Inter non giocherà sempre contro Juve e Napoli"
- 11:44 Del Piero e il dibattito con Bergomi: "L'Inter resta la più forte, non la più brava. Rosa nettamente superiore a tutte"
- 11:30 Cittadella, Falcinelli: "Questa squadra non può stare in C. Con l'Inter possiamo vincere"
- 11:17 Inter-Fiorentina, martedì la conferenza stampa di Cristian Chivu: ufficializzato l'orario
- 11:02 Nuovo stadio, i giorni del rogito. Poi via al progetto finanziario: strategia che si svilupperà in tre step
- 10:48 Caressa: "Rigore di Napoli, perché il VAR non è intervenuto? Ho una mia teoria"
- 10:34 Corsera - Conte "invade", Chivu è già un elemento di rottura
- 10:20 Condò: "Di Lorenzo-Mkhitaryan? Un rigore che non c'è. Il paradosso è che Mariani..."
- 10:06 Il Mattino - Napoli-Inter, De Laurentiis pronto a replicare alle parole di Marotta. Che potrebbe essere sanzionato
- 09:52 TS - Flop Luis Henrique e Diouf: la "legge del fondo" non soddisfa totalmente Chivu
- 09:38 CdS - Mkhitaryan ko: si allunga la lista degli infortunati. Diversi cambi contro la Fiorentina
- 09:24 CdS - Chivu ancora arrabbiato: grave mancanza di lucidità a Napoli. E non è una novità...
- 09:10 GdS - Una buona notizia: Thuram migliora e lavora in campo
- 08:56 GdS - Inter infastidita da Conte: inopportune e gravi le parole su Marotta. Il tecnico del Napoli pensava che Chivu...
- 08:42 GdS - Mkhitaryan, lungo stop: Zielinski e Sucic si scaldano. E pure Diouf...
- 08:28 GdS - Mkhitaryan-Di Lorenzo: l'Aia ferma Mariani e Bindoni. E Marini al Var...
- 08:14 CdS - Scandalo a Napoli, Inter furente: manca pure un giallo a Gilmour. E su Mariani-Bindoni...
- 08:00 DAZN e il pomo della discordia Conte-Lautaro: nasce tutto da un battibecco con... Dumfries
- 07:45 Stasera Inter U23-Cittadella: ecco come vederla gratis in streaming
- 07:30 Fiorentina, Fortini: "Pareggio che ci dà la spinta per l'Inter. Cercheremo di ottenere il massimo"
- 00:00 Una tranquilla spesa al supermercato
- 23:56 Fiorentina, De Gea guarda già avanti: "Appena ne vinciamo una la squadra giocherà con meno pressione"
- 23:50 Bergomi: "Chivu gigante della comunicazione in un mondo di incoerenti". Poi è 'duello' con Del Piero
- 23:43 La Serie A vuole cambiare casa. Il progetto è quello di creare un hub con Serie B e Lega Pro
- 23:29 Iori prepara il Cittadella alla sfida con l’Inter U23: "Approccio e compattezza saranno decisivi"
- 23:14 Il ruggito di Correa: il Tucu trova i suoi primi due gol col Botafogo. Ma non portano la vittoria
- 23:00 Saccani si unisce al coro: "Il rigore per il Napoli è sbagliato. E un'altra cosa non mi è piaciuta"
- 22:45 Juve sempre più in tilt, Tudor sprofonda: basta Basic alla Lazio per infliggere il terzo ko di fila ai bianconeri
- 22:31 Sosa difende il rigore per il Napoli: "Di Lorenzo in area è un attaccante, viene colpito anche se leggermente"
- 22:16 Non solo Mkhitaryan: anche Frattesi in bilico per la Fiorentina. Domani sarà approfondita la sua condizione
- 22:03 Anche il Bologna recrimina contro arbitro e VAR, Fenucci: "Non capisco perché a volte intervenga e altre no"
- 21:49 De Pieri a segno con la Juve Stabia, il tecnico Abate: "Contento per i gol dei giovani"
- 21:34 Fiorentina, Pioli: "Non dobbiamo pensare alle qualità dell'Inter, ma avere la convinzione di farle male"
- 21:20 Napoli, Buongiorno esulta dopo il 3-1 all'Inter: "Questo è il nostro spirito”
- 21:05 Cosmi: "Su Di Lorenzo non è rigore, tra un po' chiameranno al VAR anche il custode"
- 20:50 Fiorentina, Kean: "Solo noi possiamo spostare la stagione, restiamo positivi in vista dell'Inter"
- 20:35 Lazio, Lotito si pronuncia su Napoli-Inter: "Il sistema arbitrale è da migliorare, se no si crea un danno"
- 20:20 Primo gol tra i professionisti per De Pieri: "Lo volevo da tempo, speciale segnarlo qui"
- 20:05 La Fiorentina rimonta con due rigori nel secondo tempo: finisce 2-2 contro il Bologna