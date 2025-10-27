Non è ancora mai finito il match di sabato scorso tra Napoli e Inter. Gli strascichi del 3-1 del Maradona continuano a risuonare nei salotti calcistici. Mauro Bergonzi, ieri sera, alla Domenica Sportiva ha definito il comportamento di Giovanni Di Lorenzo, in occasione del calcio di rigore concesso agli azzurri, "antisportivo". Parole che non sono piaciute alla società partenopea che ha addirittura apostrofato l'ex fischietto attraverso un comunicato ufficiale.

"La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano" si legge nella nota diramata dai campioni d'Italia. Pensiero al quale si è accodato l'agente del capitano del Napoli, Mario Giuffredi che ha annunciato di valutare un'eventuale azione legale contro Bergonzi.

"Bergonzi dice cose gravi" ha detto Giuffredi che poi ha aggiunte: "Finché vuole giudicare se è rigore o no va bene, è una valutazione tecnica arbitrale e a me sta bene. Non mi sta bene quando in una tv pubblica e pagata da noi e che quindi dovrebbe portarlo a pensare di più a ciò che dice, non sia corretto e dica queste cose. Non conosce evidentemente la storia del mio assistito che prima dell'espulsione contro il Manchester City vantava 12 anni di carriera senza alcun cartellino rosso".