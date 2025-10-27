Adesso è anche ufficiale, Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. È arrivato infatti il comunicato col quale il club bianconero certifica l'allontanamento del tecnico croato: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".

Per la sua successione, il nome in pole position sembra essere quello di Luciano Spalletti, reduce dalla fine dell'avventura alla guida della Nazionale italiana dopo quelle con Inter e Napoli.