La Russia sarebbe pronta ad approfittare del vulnus legato agli stadi che potrebbe precludere all'Italia l'organizzazione degli Europei del 2032 in coabitazione con la Turchia. E attraverso il presidente della Federcalcio Alexander Dyukov lancia un segnale che suona quasi come una provocazione. Parlando al sito Sport.ru, Dyukov ha infatti affermato: "Se nel caso l’Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi, la Russia c’è ed è pronta a prenderne il posto".