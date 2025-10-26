Il presidente della Lazio Claudio Lotito, prima della sfida contro la Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN tornando anche sulle polemiche arbitrali scatenatesi ieri dopo Napoli-Inter:

"Io penso che un sistema debba essere seguito ma vada destabilizzato. Nel momento in cui c'è un cambio generazione nella classe arbitrale va accompagnato. Se ci sono cose che non funzionato evidenziarle, ma per cercare di renderlo migliore: altrimenti si crea un danno, anziché un vantaggio. Lo si deve fare con la massima trasparenza, per avere una classe arbitrale rispondente alle nostre necessità".

A gennaio tornerete a fare mercato?

"Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto, non c'è contrapposizione di ruoli perché tutti vogliono il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto quello di cui necessita. Ci è stato impedito d'estate, quello che è successo quest'anno con tutti questi infortuni non è mai successo. Capiamo il malumore della tifoseria, che si basa sulla passione. Quando non ci sono i risultati c'è tristezza e critica ma ci sono le condizioni per poterla superare. L'unione fa la forza. Se facciamo corpo unico tutti insieme arriveranno anche i risultati".