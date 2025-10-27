Ripensando a mente fredda al successo sulla Cremonese Primavera di sabato scorso, il terzo di fila conquistato dalla sua Inter U20 tra campionato e Youth League, Benny Carbone ha voluto scrivere un messaggio su Instagram per sottolineare il buon lavoro fatto dalla sua squadra invitandola a continuare su questa strada: "Bravi ragazzi, sono orgoglioso di tutti voi. Testa bassa e andiamo avanti", le parole del tecnico dei nerazzurrini.