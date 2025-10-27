Col pareggio per 1-1 contro l'Astana, il Kairat Almaty si è laureato campione del Kazakistan per la quinta volta nella propria storia, la seconda consecutiva per i prossimi avversari dell'Inter in Champions League. Dastan Satpayev, autore del gol del definitivo 1-1, ha consegnato il titolo al club giallonero, successo pressoché annunciato essendosi il Kairat mantenuto stabilmente in testa dall'inizio del torneo. Questa la gioia del tecnico Rafael Urazbakhtin nel dopopartita: "Per noi è un evento storico: per la prima volta, il Kairat ha confermato il titolo di campione vincendo per due anni consecutivi. Questo era il nostro obiettivo e abbiamo lavorato instancabilmente per raggiungerlo. Un enorme ringraziamento ai ragazzi: sono loro gli artefici di questa vittoria. Tutto il merito va a loro. Bravi! Come si dice, il duro lavoro paga sempre. Quest'anno abbiamo fatto un lavoro straordinario. Vorrei anche congratularmi con tutta la società, la dirigenza, lo staff e l'équipe medica. Tutti hanno fatto un lavoro straordinario. Siamo molto felici e grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo".

Arrivano anche i complimenti da parte del sindaco di Almaty, Darkhan Satybaldy: "Tutte le squadre del club hanno ottenuto risultati eccellenti e vittorie nelle loro competizioni: questo è un valido indicatore dello sviluppo del calcio e dello sport ad Almaty".