Riccardo Trevisani, analizzando negli studi di 'Pressing' la sconfitta dell'Inter contro il Napoli, ha evidenziato un problema che attanaglia a suo dire la squadra di Cristian Chivu: "L'Inter vince 5-0 col Torino, con l'Udinese va avanti subito, va tutto bene poi l'Udinese segna su calcio di rigore, la squadra va in tilt e l'Udinese vince 2-1. Ogni volta che c'è un episodio negativo, l'Inter va nel pallone. Succedeva prima e succedeva oggi, non riesco a capire il motivo se non pensando che i giocatori sfarfallano un po'".

Anche Trevisani si accoda al coro di elogi per Cristian Chivu per le dichiarazioni nel post-partita: "Sono d'accordo con quello che ha detto lui dall'inizio alla fine. Poteva piangere per la sconfitta e non lo ha fatto, tanto di cappello".