Presente in sala stampa al termine di Fiorentina-Bologna 2-2, il portiere viola David De Gea ha parlato così del match recuperato in rimonta: “Nessuno si aspettava una Fiorentina dopo otto partite di campionato - ha esordito come riportato da Firenzeviola.it -. Ovviamente siamo in difficoltà, questo è sicuro. La squadra sta facendo bene e questo è ovvio. Ma dobbiamo essere positivi: la squadra ha avuto una buona reazione e per poco non la vincevamo. Adesso dobbiamo prendere tutte le piccole cose positive per proseguire a risalire”.

Nello spogliatoio credere di poter risalire?

“Se non ci crediamo noi… dobbiamo crederci più di tanti altri. La Serie A è dura ma nel calcio ci sono sempre momenti difficili. Sappiamo che per i tifosi è dura ma dobbiamo percorrere tutti la stessa strada… sappiamo di essere in difficoltà ma noi lavoriamo bene, forte”.

Il problema della squadra è più tecnico o mentale?

“Siamo uomini e giochiamo per la Fiorentina, non dobbiamo aver paura di giocare. Questa è una scusa che non vale. Stiamo facendo male in campo e magari qualche giovane sente la pressione. Il momento è questo, dobbiamo studiare ciò che stiamo facendo male e provare a risalire. Sono certo che come vinciamo una partita la squadra giocherà con meno pressione”.