Il rigore farlocco su Di Lorenzo e soprattutto la catena decisionale totalmente sballata. Ma non solo. L'Inter, che comunque non intende evitare le proprie responsabilità per il ko di Napoli, ha annotato tra le recriminazioni arbitrali anche un altro episodio evidentemente cruciale a livello arbitrale, ossia il mancato giallo a Gilmour dopo l'entrataccia su Calhanoglu a fine primo tempo, qualche istante prima che lo scozzese poi riceva l'ammonizione per fallo su Dumfries.

Lo racconta il Corsport: "Quando è stato ammonito Di Lorenzo (per fallo su Dimarco), nella stessa azione, lo scozzese è intervenuto forse ancora più duramente su Calhanoglu - si legge -. Mariani, però, ha estratto il cartellino solo per il capitano del Napoli, non considerando l’entrata del centrocampista. Gilmour, poco dopo, ha trattenuto Dumfries e lì si è beccato giustamente il giallo. Avrebbe dovuto essere il secondo, però, secondo l’Inter".

Un dettaglio mica tanto dettaglio, fermo restando che il grande scandalo resta il rigore che ha letteralmente spezzato l'equilibrio e messo la gara sui binari preferiti dai padroni di casa. In casa Inter - secondo il CdS - si chiedono come mai lo stesso Bindoni non si sia accorto del fallo di mano di Buongiorno sul colpo di testa di Lautaro, nonostante ci fosse campo ben più libero. In questo caso è servito il Var per rimettere le cose a posto. "A completare il “cahier des doleances” c’è la stessa designazione della coppia Mariani-Bindoni. Era il caso di mandarli al Maradona per Napoli-Inter, dopo che soltanto mercoledì erano rientrati dal Cile dove, lunedì scorso, avevano diretto la finale del Mondale Under 20?", si legge.