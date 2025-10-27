Dopo che si è concluso un fine settimana particolarmente turbolento per la classe arbitrale, è tempo di turno infrasettimanale e di designazioni per la nona giornata di Serie A. La sfida di mercoledì sera tra Inter e Fiorentina a San Siro sarà diretta da Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che sarà assistito da Costanzo e Passeri con Francesco Fourneau quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Davide Ghersini coadiuvato da Daniele Chiffi.

Questo il quadro completo:

LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: DIONISI

COMO – H. VERONA h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GIUA

JUVENTUS – UDINESE h. 18.30

DI BELLO

ROSSI M. – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

ROMA – PARMA h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV: LA PENNA

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

GENOA – CREMONESE h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: PERENZONI

VAR: DIONISI

AVAR: VOLPI

INTER - FIORENTINA h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: GHERSINI

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV: MARINELLI

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA

PISA – LAZIO

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: FABBRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GHERSINI