Dopo che si è concluso un fine settimana particolarmente turbolento per la classe arbitrale, è tempo di turno infrasettimanale e di designazioni per la nona giornata di Serie A. La sfida di mercoledì sera tra Inter e Fiorentina a San Siro sarà diretta da Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che sarà assistito da Costanzo e Passeri con Francesco Fourneau quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Davide Ghersini coadiuvato da Daniele Chiffi.

Questo il quadro completo:

LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV:      MASSIMI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      PATERNA

ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI
VECCHI – MORO
IV:      MANGANIELLO
VAR:     CHIFFI
AVAR:      DIONISI

COMO – H. VERONA     h. 18.30

MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV:       PERRI
VAR:      SERRA
AVAR:       GIUA

JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30

DI BELLO
ROSSI M. – BERCIGLI
IV:     BONACINA
VAR:     PATERNA
AVAR:     GUIDA

ROMA – PARMA    h. 18.30

CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV:      LA PENNA
VAR:     AURELIANO
AVAR:    MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO     h. 20.45

AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV:     ZUFFERLI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:      NASCA

GENOA – CREMONESE     h. 20.45

ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV:    PERENZONI
VAR:     DIONISI

AVAR:     VOLPI

INTER - FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV:     FOURNEAU
VAR:     GHERSINI
AVAR:       CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV:       MARINELLI
VAR:      CAMPLONE
AVAR:      GUIDA

PISA – LAZIO

MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV:     FABBRI
VAR:    MAGGIONI
AVAR:      GHERSINI

Sezione: Focus / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 12:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
