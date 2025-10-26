Il rigore fischiato al Napoli nel match di ieri sera contro l'Inter per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo è giudicato come un errore dall'AIA. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport, che torna sul discusso episodio arbitrale che ha condizionato il big match del Maradona vinto poi 3-1 dagli azzurri.

"L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera - scrive la rosea -. Un errore suggerire un calcio di rigore che è stato un abbaglio da parte del primo assistente e conseguentemente l’assegnazione del penalty da parte del direttore di gara, quasi al buio e dopo 8” di gioco, per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo".

Il motivo è abbastanza chiaro, ovvero che "il rigore non esiste, il tocco è da rigorino e quindi non da assegnare - prosegue il quotidiano, riportando l'analisi dei vertici arbirtrali -. E il Var? Mariani fa il check, lo completa e lascia la decisione da campo: è il meno responsabile di tutti ma in assoluto è un rigore che non va mai dato. Cosa succederà a Mariani e Bindoni, reduci fra l’altro in settimana dal ritorno dal Cile per aver diretto la finale del Mondiale Under 20 fra Argentina e Cile? Un po’ di… panchina, probabilmente più per l’assistente che per l’arbitro internazionale".