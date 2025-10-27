Tornano le scintille tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, ruggini riemerse sabato sera al Maradona nell'alterco a distanza scatenatosi nel secondo tempo. Tutto questo dopo quanto accaduto qualche anno fa all'Inter, con il battibecco successivo ad una sostituzione durante la partita con la Roma e la successiva tregua tramite un simpatico match di boxe disputato alla Pinetina. In merito al quale Andrea Ranocchia, negli studi di 'Pressing', rivela un retroscena: "I guantoni li avevo portati io... All'epoca facevo boxe ogni tanto, avevo in macchina dei guantoni e allora ho avuto quest'idea per stemperare la tensione tra due animi molto caldi. Però non hanno risolto tanto, devo dire".

Ranocchia poi aggiunge: "Sono due tipi molto introversi. Quando sei in una squadra hai un unico obiettivo, poi quando le strade si dividono ognuno pensa ai propri obiettivi personali. Probabilmente è uscito qualcosa del passato, di certo non è stato bello da vedere".