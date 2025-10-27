L'Inter è chiamata riprendersi dalla sconfitta subita nell’ultima giornata contro il Napoli nel turno infrasettimanale di San Siro contro una Fiorentina in zona retrocessione e ancora a caccia della prima vittoria in campionato. L’1 è offerto su William Hill a 1,35 mentre il pareggio (sarebbe il quinto per i Viola) è in quota a 5; la prima vittoria della Fiorentina pagherebbe invece 8,40 volte la posta giocata.

Partita da Over 2.5 per i betting analyst che quotano l’opzione a 1,68, con l’Under 2.5 in lavagna a 2,10; il No Goal si gioca a 1,71, mentre il segno Goal è fissato a 2,02. Lautaro Martinez, a secco nella gara del Maradona, è il marcatore meno quotato nell’incontro (2,10), chi invece si è sbloccato nel match contro il Bologna è Moise Kean, in lavagna a 4,70.