Mkhitaryan out: l'armeno si aggiunge alla lista degli indisponibili per la Fiorentina. Una lista che già comprende Thuram, Darmian, Palacios e Di Gennaro. Come spiega il Corriere dello Sport, il rientro in gruppo del francese dovrebbe avvenire entro il weekend per permettergli di essere a disposizione tra la gara col Verona e quella con il Kairat in Champions. Servirà più tempo invece per Darmian, Palacios e Di Gennaro.

Secondo il quotidiano romano, contro i viola potrebbero rivedersi dal primo minuto De Vrij per Acerbi, Carlos Augusto per uno tra Bastoni e Dimarco, Sucic per l'armeno e Pio Esposito per uno tra Lautaro e Bonny. E forse non saranno gli unici cambi di Chivu.