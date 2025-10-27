INTER U23-CITTADELLA 0-0

45' - Due minuti di recupero.

43' - Dopo qualche minuto di attesa, l'arbitro Rossini non cambia idea. Troppo lieve il contatto tra Prestia e Castelli.

40' - Iori si gioca l'FVS. Attenzione a una possibile trattenuta di Prestia su Castelli.

37' - Ci prova Rabbi. Mayé non si fa sbilanciare dalle finte e respinge il tiro.

35' - Manovra insistita dell'Inter, sempre sul centro-destra. Il tiro da fuori di Kaczmarski però non trova la porta

34' - Cross interessante di Avitabile. Il suo destro tagliato non trova però né La Gumina né Lavelli.

30' - Ammonito Gatti. Il difensore del Cittadella entra duro su Prestia dopo aver sbagliato lo stop. Giallo sacrosanto.

27' - Ancora pericoloso Castelli con il diagonale rasoterra, dopo essere scappato alle spalle della difesa. Palla a lato di un soffio.

26' - Il pericolo corso sembra aver scosso un po' l'Inter U23, che torna a farsi vedere. Il tiro al volo di La Gumina però sfila lontano dalla porta.

22' - Traversa di Amatucci. Il Citadella arriva al cross e il numero otto ospite prova la girata di testa. La palla si stampa sul legno: brivido per i nerazzurri.

20' - Altra discesa pericolosa del Cittadella con Rabbi, che converge da sinistra a destra e prova a calciare. Tiro respinto e conseguente fallo in attacco di un giocatore del Cittadella.

18' - Rabbi cerca il numero con un colpo di tacco in area di rigore. La palla non prende velocità e Calligaris se la ritrova tra le mani.

16' - Prima iniziativa interessante per gli ospiti. Il tiro da lontano e deviato di Crialese non inganna però Calligaris, che blocca sicuro.

15' - Fase positiva per l'Inter, che adesso è stabilmente nella metà campo del Cittadella. Una palla persa in posizione potenzialmente pericolosa costringe Fiordilino al fallo, ammonito.

13' - Altro tiro in porta per l'Inter U23, questa volta con Kamaté. Doppio passo e destro, con Zanellati che si rifugia in corner.

10' - Primo tiro in porta della sfida: ha la firma di Lavelli. L'attaccante nerazzurro controlla al limite dell'area e prova a calciare. Conclusione rasoterra che Zanellati blocca facilmente in due tempi.

9' - Ritmi blandi in questi primi minuti, con le squadre che si studiano.

5' - Iniziativa interessante di Kamaté. Il numero dieci nerazzurro sfonda sulla destra e crossa a mezz'altezza. Respinge in tuffo Zanellati.

1' - Fischia Rossini. Muove il primo pallone il Cittadella.

20.28 - Squadre in campo all'U-Power Stadium di Monza. Pochi minuti al calcio d'inizio.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi continua la prima stagione della sua storia in casa, all'U-Power Stadium di Monza. A far visita ai nerazzurri nel posticipo della undicesima giornata di Serie C sarà il Cittadella, allenato da Manuel Iori. La classifica del girone A vede l'Inter al quarto posto, a quota 19 punti. A quota 24 il Lecco e l'Union Brescia, a 29 la capolista in fuga, il Vicenza. Il "Citta", invece, ha 12 punti in classifica, pur essendo una delle migliori difese del campionato con soli 9 gol subiti e arrivando da due vittorie consecutive. Da segnalare, nelle fila dell'Inter U23, l'assenza di Cinquegrano, sempre schierato sin qui e oggi squalificato. Ecco le formazioni ufficiali della gara, con calcio d'inizio alle ore 20.30.

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Maye, Prestia, Stante; Cocchi, Fiordilino, Kaczmarski, Kamaté, Avitabile; La Gumina, Lavelli. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Alexiou, Topalovic, Agbonifo, Zarate, David, Garonetti, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Salvi, Redolfi, Gatti; De Zen, Barberis, Amatucci, Crialese, Vita; Rabbi Castelli. A disposizione: Cardinali, Verna, Gaddini, Pavan, D'Alessio, Egharevba, Cecchetto, Rizza, Ihnatov, Bunino, Falcinelli Allenatore: Manuel Iori

Arbitro: Giacomo Rossini (sez. di Torino)

Assistenti: Vincenzo Russo, Simone Ambrosino (sez. di Nichelino)

Quarto ufficiale: Filippo Colaninno (sez. di Nola)

Operatore FVS: Marco Sicurello (sez. di Seregno)