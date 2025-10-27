L'ex portiere di Inter, Atalanta e Napoli Alberto Fontana, intervenuto a 1 Station Radio nel corso di '1 Football Club', ritiene meritata la vittoria dei partenopei contro l'Inter: "Era importante per il Napoli uscire bene da questa settimana. Torno a un discorso che faccio spesso: ai miei tempi il VAR non c’era e lo avrei voluto per tutta la carriera. Certo, anche il VAR deve essere migliorato, come tutte le cose. Però, se penso al calcio di allora, quando la domenica sera si vedevano non uno, ma dieci episodi sbagliati, oggi siamo comunque sulla strada giusta. Indipendentemente da quel rigore, il Napoli merita la vittoria contro l’Inter".

Secondo Fontana, "ridurre un 3-1 contro, probabilmente, la rosa più forte della Serie A a un episodio dubbio, mi sembra francamente riduttivo. Un risultato giusto a prescindere da tutto, perché il Napoli ha giocato meglio e ha fatto una grandissima partita contro la squadra che, come detto, ha la rosa probabilmente più forte del campionato. Rimango dell’idea che il vantaggio, quest’anno, ce l’abbia il Milan per via delle coppe, però a livello di potenziale assoluto questa è stata una sfida tra due delle nostre big. Dunque sì, risultato giusto”.