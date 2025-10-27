È previsto tra giovedì e venerdì il ritorno a pieno regime in gruppo per Marcus Thuram, che si appresta quindi a tornare a disposizione di Cristian Chivu dopo il problema delle scorse settimane. Oggi ad Appiano Gentile terapie per Matteo Darmian e per Raffaele Di Gennaro, oltre che per Henrikh Mkhitaryan per il quale si prospetta un ritorno a fine novembre, riferisce Sky Sport.

News Inter

Thuram personalizzato sul campo, dovrebbe tornare in gruppo tra giov e venerdi.Terapie per Mkhitaryan, Darmian,Di Gennaro.Per *Mkhitaryan* confermato risentimento muscolare al semitendinoso coscia sx.Tornerà a fine novembre @SkySport @MatteoBarzaghi — Andrea Paventi (@APaventi) October 27, 2025