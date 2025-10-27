È previsto tra giovedì e venerdì il ritorno a pieno regime in gruppo per Marcus Thuram, che si appresta quindi a tornare a disposizione di Cristian Chivu dopo il problema delle scorse settimane. Oggi ad Appiano Gentile terapie per Matteo Darmian e per Raffaele Di Gennaro, oltre che per Henrikh Mkhitaryan per il quale si prospetta un ritorno a fine novembre, riferisce Sky Sport.

Sezione: Focus / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 18:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
