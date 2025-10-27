Danno e beffa. La simulazione di Di Lorenzo, che ha generato il rigore spacca-partita del Maradona, ha causato anche un serio infortunio a Mkhitaryan, che proprio a causa della gamba larga dell'avversario si è procurato una lesione alla coscia sinistra.

L'armeno era uscito zoppicante dallo stadio e si teme uno stop lungo. Secondo la Gazzetta dello Sport è possibile che il centrocampista si debba fermare per 4-6 settimane: oggi gli esami. Quante partite salterà? "Almeno 7, cinque di campionato compreso il derby del 23 novembre, e 2 di Champions, compresa la trasferta in casa dell’Atletico Madrid - si legge -. Un’assenza pesante, che libera quindi un posto scottante accanto a Barella e Calhanoglu. Chivu ripete che nella sua Inter non esistono titolari. Ma a Roma e a Napoli ha schierato la stessa formazione di partenza, nella quale ovviamente Mkhitaryan c’era".

Zielinski e Sucic si scaldano per non far rimpiangere l'armeno. E potrebbe trovare spazio anche Diouf, pagato 20 milioni più bonus in estate e finora un corpo estraneo.

