Intervistato da MilanNews.it, l'ex difensore del Milan, Ricardo Rodriguez ha parlato anche del momento attuale del campionato italiano, che vede i rossoneri nelle zone alte della classifica dopo la brutta annata scorsa.

Il Milan è lassù a giocarsi il campionato con Napoli, Roma e Inter. I rossoneri possono rivincere il loro secondo Scudetto in quattro anni?

"Lo spero per il Milan. È una bella squadra allenata da un bel Mister... un grande Mister come Allegri che sa come fare. Vediamo quello che faranno i giocatori".