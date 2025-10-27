Si può vincere lo Scudetto dopo aver perso tre partite nelle prime otto giornate e dopo aver preso sette gol con Juventus e Napoli? Gli opinionisti di DAZN sono tutti d'accordo nel dire sì nel corso di 'Fuoriclasse', con Bobo Vieri che apre un'analisi interessante: "L'Inter gioca il calcio più bello ed è la squadra che ha più occasioni di tutte. Poi con Juventus e Napoli ci sta di perdere, con l'Udinese meno; però per me l'Inter può vincere lo Scudetto".
Sezione: Copertina / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 13:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
