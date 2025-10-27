Ancora ottimi risultati per DAZN che ha chiuso l'ottava giornata di Serie A EniLive con 5,9 milioni di spettatori5.877.106 nel dettaglio. La media cumulata in riferimento ai primi otto turni di campionato rimane "stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 2022/23". Il match più seguito di questo turno è stato chiaramente quello tra Napoli e Inter, che ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di spettatori. Di seguito, il dettaglio con gli ascolti per quanto riguarda tutte le partite del campionato: 

Milan-Pisa – 590.935 spettatori (in co-esclusiva con Sky) 

Parma-Como – 120.530 spettatori  

Udinese-Lecce – 62.107 spettatori  

Napoli-Inter – 1.551.550 spettatori  

Cremonese-Atalanta – 306.793 spettatori (in co-esclusiva con Sky) 

Torino-Genoa – 461.531 spettatori  

Sassuolo-Roma – 475.524 spettatori 

Verona-Cagliari – 66.220 spettatori 

Fiorentina-Bologna – 482.821 spettatori (in co-esclusiva con Sky) 

Lazio-Juventus – 1.480.100 spettatori 

