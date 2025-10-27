Ancora ottimi risultati per DAZN che ha chiuso l'ottava giornata di Serie A EniLive con 5,9 milioni di spettatori, 5.877.106 nel dettaglio. La media cumulata in riferimento ai primi otto turni di campionato rimane "stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 2022/23". Il match più seguito di questo turno è stato chiaramente quello tra Napoli e Inter, che ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di spettatori. Di seguito, il dettaglio con gli ascolti per quanto riguarda tutte le partite del campionato:

Milan-Pisa – 590.935 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Parma-Como – 120.530 spettatori

Udinese-Lecce – 62.107 spettatori

Napoli-Inter – 1.551.550 spettatori

Cremonese-Atalanta – 306.793 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Torino-Genoa – 461.531 spettatori

Sassuolo-Roma – 475.524 spettatori

Verona-Cagliari – 66.220 spettatori

Fiorentina-Bologna – 482.821 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Lazio-Juventus – 1.480.100 spettatori