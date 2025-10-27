"La “legge del fondo”, con tetto per gli acquisti fissato a 25 milioni e ingaggio da 2,5, non ammette deroghe se non in casi eccezionali. I risultati economici sono premianti - l’Inter ha chiuso il primo bilancio in attivo della sua storia - quelli sportivi invece restano legati alla capacità di azzeccare tutti gli acquisti". Così Tuttosport commenta l'ultimo mercato nerazzurro, che ha soddisfatto solo in parte. Ottimo l'impatto di Bonny, bene e con margini di crescita per Sucic, mentre finora bocciati Luis Henrique e Diouf. Fuori categoria Akanji per ovvi motivi.

"Chivu, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha sottolineato come Henrique e Diouf non siano pronti. La sua non è stata una bocciatura, ma un’ammissione: sui due c’è da lavorare - si legge -. Più facile pensare che possa venir fuori Diouf - che, per fisico, incarna il prototipo del centrocampista moderno - piuttosto che Henrique, il quale non sembra abbia il phisique du role per interpretare il ruolo d’esterno a tutta fascia in un club di prima grandezza".