L'infortunio accusato a Napoli da Henrikh Mkhitaryan, il cui rientro in squadra è fissato tra la gara con il Pisa e quella in Coppa Italia contro il Venezia, apre un ballottaggio a centrocampo in vista del turno infrasettimanale di campionato che vedrà l'Inter sfidare la Fiorentina, a San Siro: giocherà Petar Sucic o Piotr Zielinski? A centrocampo è quasi certa la conferma di Hakan Calhanoglu, mentre qualche rotazione potrebbe esserci negli altri due reparti: si candidano Stefan de Vrij e Carlos Augusto in difesa, mentre in attacco Francesco Pio Esposito scalpita per prendersi un posto al fianco di Lautaro Martinez. Lo riporta Sky Sport.