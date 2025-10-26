Il post Napoli sarà accelerato. Dopo il ko del Maradona l'Inter è già rientrata ieri sera a Milano e stamattina ripartirà subito da Appiano "per scacciare tutti i brutti pensieri che le hanno rovinato la gita" in Campania. Il programma sarà il seguente: "Allenamenti mattutini ogni giorno, fino all’infrasettimanale di mercoledì contro la Fiorentina". Attesa di ventiquattro ore per vederci chiaro sulle condizioni di Mkhitaryan.

L'armento è uscito zoppicante e nella giornata di domani farà "gli esami ai flessori della coscia sinistra per capire quanto sarà lungo lo stop". Intanto si fanno prove anti-Fiorentina e secondo la Gazzetta dello Sport "si scaldano De Vrij dietro, Sucic come mezzala sinistra al posto dell’armeno sfortunato, Carlos Augusto a sinistra e Pio davanti, anche se tutto dipenderà dalla stanchezza psico-fisica dei protagonisti al Maradona. Nessuna chance per Thuram: deve ancora ritrovare la gamba in gruppo".