Napoli-Inter vista con gli occhi di Maurizio Mariani. La Lega Serie A ha pubblicato un video sul proprio canale Youtube (guarda qui) nel quale si vedono le immagini salienti del big match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di sabato scorso, compreso l'episodio del rigore discusso concesso ai partenopei dalla prospettiva dell'arbitro, munito per l'occasione di Ref Cam.

Dalle immagini si nota che il fischietto della sezione di Aprilia non ha la miglior visuale per capire cosa sia successo nell'area nerazzurra tra Di Lorenzo e Mkhitaryan e infatti fa proseguire il gioco prima di tornare sui suoi passi convinto dalla voce di un assistente. "Sei sicuro?", dice Mariani al suo collaboratore. Quindi, dopo un rapido check, arriva il fischio e il conseguente penalty che cambia la storia della sfida.