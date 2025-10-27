La buona notizia, in mezzo a tante negative, riguarda Marcus Thuram. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri il francese ha fatto un atteso passo avanti nel lento processo di recupero dall’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha messo fuori da Inter-Slavia Praga del 30 settembre.

"Thuram ha finalmente rimesso piede in campo, per la prima volta, nel giorno in cui gli altri due infortunati, Di Gennaro e Darmian, godevano di un riposo da Appiano. Nei prossimi due giorni, Marcus aumenterà i carichi, lavorando individualmente, poi, dopo il match di mercoledì contro la Fiorentina a San Siro, potrebbe fare il salto definitivo nel processo di riatletizzazione: il ritorno in gruppo. Questo passaggio, previsto tra giovedì e venerdì, sarà propedeutico al ritorno tra i convocati, ma questo dipenderà esclusivamente da Chivu: il tecnico deciderà se basteranno un paio di sedute a pieno regime per andare in panchina domenica a Verona". L'alternativa è avere ancora maggior prudenza e rivedere Thuram in Champions con il Kairat il 5 novembre.

