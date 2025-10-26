Anche l'ex arbitro Massimiliano Saccani si unisce al coro di disapprovazione per il calcio di rigore assegnato al Napoli nel corso del match contro l'Inter. Questa la sua tesi nel corso della 'Domenica Sportiva': Il calcio di rigore è sbagliato, Maurizio Mariani sbaglia a fischiare. Giovanni Di Lorenzo viene toccato e passano 8 secondi prima del fischio di Mariani. La sensazione, come immagini, è che Di Lorenzo abbia cercato questo rigore allargando la gamba sinistra. E sia per entità che per dinamica, questo non è un rigore da fischiare".

Saccani fa un ulteriore appunto: "L'altra cosa che non mi è piaciuta è il timing: passano 8 secondi e l'unico che poteva indurre Mariani al fischio è stato l'assistente. Seconda cosa: doveva intervenire il VAR per togliere questo calcio di rigore per ristabilire la verità del campo. È un chiaro ed evidente errore e non mi è piaciuta per niente l'interferenza dell'assistente dinanzi al non fischio di Mariani".